ارتفاع معدل نمو قطاع التصنيع في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2006

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سجل نشاط قطاع التصنيع في روسيا الشهر الماضي أقوى معدل نمو له منذ 17 عاما ونصف، في ظل ارتفاع ملموس في طلب العملاء.

وذكرت مؤسسة "إس أند بي جلوبال" أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في روسيا ارتفع خلال مارس الماضي إلى 7ر55 نقطة مقابل 7ر54 نقطة خلال فبراير.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل قطاع التصنيع الروسي خلال الشهر الماضي أفضل أداء له منذ أغسطس 2006.

جاء النمو القوي للقطاع مدفوعا بنمو الطلبيات الجديدة والإنتاج بقوة، حيث زادت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل لها منذ أكثر من 16 سنة.

وبحسب شركات التصنيع، جاء نمو الطلبيات الجديدة بفضل تحسن أحوال الطلب ونجاح حملات التسويق واستقطاب عملاء جدد.

وارتفع الطلب على الصادرات لأول مرة خلال 5 شهور، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي. كما سجل إنتاج قطاع التصنيع أسرع نمو له منذ يناير 2017.

كما ارتفعت وتيرة التوظيف في شركات التصنيع، لزيادة الإنتاج. ووصل معدل نمو الوظائف في القطاع إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2000.

وعلى صعيد الأسعار، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي، رغم تدهور أداء البائعين وتأخير عمليات النقل. وتراجع معدل تضخم أسعار بيع المنتجات إلى أقل مستوياته منذ 9 شهور.