الدببة تهاجم البشر مجددا في سلوفاكيا

أفادت وكالة الأنباء السلوفاكية اليوم الإثنين، بأن دببة بنية هاجمت باحثا عن الفطر ومتنزها في سلوفاكيا مطلع الأسبوع.



ونقلت الوكالة عن المكتب الحكومي للحفاظ على الطبيعة، إنه تحتم علاج المتنزه في العيادات الخارجية بالمستشفى.



ووقع الحادثان في منطقة ليبتوف عند سفح جبال تاترا.



وفي نفس المنطقة، أصاب دب خمسة أشخاص داخل منطقة سكنية ببلدة صغيرة في منتصف مارس. وجرى تعقبه وإطلاق النار عليه بعد أكثر من أسبوع.



وكان المتنزه يسير مع زوجته وكلبه في ممشى بالقرب من قرية بريبيلينا في وقت متأخر من عصر أمس الأحد عندما هاجم الدب بشكل غير متوقع وأصاب ساقي الرجل. وبعد الحادث فر الثنائي إلى كوخ جبلي قريب وانتظرا حتى وصول قوة مهام الدببة من مكتب الحفاظ على الطبيعة.



وصادف الباحث عن الفطر دبا في منطقة مليئة بالأشجار في غابة جبلية فوق قرية سترانافي يوم السبت، وعندها هاجمه الدب. وأطلق الرجل النار على الدب بمسدس وأصابه. ولكن الرجل نفسه لم يصب.



وكانت فرقة العمل الخاصة بالدببة، التي تم إخطارها أيضا في هذه الحالة،تخضى من أن يكون الدب الذي أصيب برصاصة خطرا على الأشخاص الآخرين. لذلك قام الفريق بمسح منطقة الغابة مع الصيادين.



وهاجم الدب أحد الصيادين. وعندما أطلق الصياد النار عليه، فر الحيوان إلى الغابة المليئة بالأشجار حيث فقدوا أثره.



ووفقا للحسابات الرسمية، هناك ما بين 1100 و1200 دب تقريبا تعيش في البرية في سلوفاكيا.