بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة بعد ختام مشوار أمم إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم، مساء الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من المغرب، عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أنهاها المنتخب في المركز الرابع.

وقاد البعثة المدير الفني حسام حسن، بعد خسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، فيما كان المنتخب قد ودّع المنافسة على اللقب بالخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب طنجة الكبير.

وغادر عمر مرموش المغرب مباشرة عقب نهاية مشوار المنتخب، متجهًا إلى إنجلترا دون العودة إلى القاهرة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل الالتحاق سريعًا بتدريبات ناديه في ظل ضغط جدول المباريات.

في المقابل، عاد محمد صلاح، قائد المنتخب ولاعب ليفربول، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، ضمن بعثة المنتخب إلى القاهرة، على أن يتوجها إلى إنجلترا خلال الساعات المقبلة بعد الحصول على راحة قصيرة عقب المشاركة القارية.