الجيش الإسرائيلي يؤكد وقوع هجوم على مبنى بالقاعدة البحرية في إيلات بطائرة مسيرة

أكد الجيش الإسرائيلي، أن المبنى الذي تعرض لهجوم بطائرة بدون طيار في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، يقع في القاعدة البحرية في إيلات.

ونقل موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم عن الجيش قوله: إن أضرارا لحقت بالمبنى، لكن لم تقع إصابات بشرية، مؤكدا أن الحادث قيد التحقيق.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين تعرض أحد المباني في إيلات لإضرار نتيجة لسقوط مسيرة، في الوقت الذي أعلنت فيه المقاومة العراقية إطلاق مسيرة تجاه إسرائيل.

وفي أعقاب ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن الجيش أنه تم رصد مسيرة قادمة من الشرق وسقوطها في مدينة إيلات، مما أسفر عن وقوع ضرر مادي بأحد المباني دون وقوع إصابات بشرية.