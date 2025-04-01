ضبط أكبر صفقة مخدرات في تاريخ محافظة الغربية قبل ترويجها

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الغربية من ضبط أكبر شحنة مخدرات قبل دخولها المحافظة، في عملية أمنية نوعية قادها اللواء محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية بالغربية.

وتلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد خلاف، رئيس مباحث مركز السنطة، يفيد بضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل سيارة ملاكي قبل توزيعها في مدن وقرى المحافظة، وذلك بعد ورود معلومات عن نشاط أحد كبار تجار المخدرات.

وكشفت التحريات أن المتهم، ويدعى "م. ج"، كان ينقل المخدرات داخل سيارته الخاصة، حيث تم ضبط ألف فرش حشيش ومبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه. وقادت التحقيقات إلى الكشف عن تورط كبار التجار في القضية، مما أسفر عن حملات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط 2000 فرش حشيش آخرين داخل محافظة الإسماعيلية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.