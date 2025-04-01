تراجع الأسهم الأمريكية بعد انخفاض عدد الوظائف المتاحة في أمريكا

تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن ما سيعلنه الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية فيما يسميه "يوم التحرير" غدا.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 8ر0% في تعاملات الصباح، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 459 نقطة أي بنسبة 1ر1% بحلول الساعة العاشرة و15 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%.

وتقول الشركات في الولايات المتحدة إنها بدأت تشعر بآثار الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس ترامب، رغم أن الخطوة الرئيسية في هذه الحروب ستأتي غدا عندما يبدأ تطبيق الرسوم الشاملة على الواردات وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل.

وقالت إحدى شركات صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات لمعهد إدارة الإمدادات الأمريكي في تقريره الشهري عن قطاع التصنيع "العملاء يسحبون طلبياتهم بسبب القلق من استمرار ضغوط الرسوم والأسعار".

وقالت شركة منتجات غذائية: "بدأنا نرى مبيعات أبطأ من المعتاد في كندا، والمخاوف من أن تتحول مقاطعة الكنديين للمنتجات الأمريكية إلى حقيقة".

كانت سوق الأسهم الأمريكية متقلبة بشكل خاص مؤخرًا، وكان الزخم يتأرجح ليس فقط من يوم لآخر ولكن أيضًا من ساعة لأخرى بسبب عدم اليقين بشأن ما سيفعله ترامب مع الرسوم الجمركية - وإلى أي مدى ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتقليص نمو الاقتصاد.

ورغم ذلك مازال الاقتصاد الأمريكي ينمو، ومازالت سوق العمل قوية نسبيًا حتى مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة في فبراير الماضي مقارنة بالتوقعات.

وفي وول ستريت، تراجع سعر سهم شركة الأدوية جونسون أند جونسون بنسبة 9ر4% بعد أن رفض قاضي محكمة إفلاس أمريكية خطة تسوية الشركة لقضية بودرة الأطفال المحتوية على التلك. وهذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها الشركة تسوية القضية من خلال دعاوى إفلاس رفضتها المحاكم.

في الوقت نفسه، واصلت أسهم شركات الطيران تراجعها وسط مخاوف من تراجع إقبال العملاء على السفر نتيجة القلق إزاء الاقتصاد والتجارة العالمية. وتراجع سهم دلتا أيرلاينز بنسبة 1ر6% وسهم يونايتد أيرلاينز بنسبة 1ر6%.