 موسكو وبكين تبحثان آفاق حل أزمة أوكرانيا في لقاء رفيع المستوى - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أبريل 2025 3:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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موسكو وبكين تبحثان آفاق حل أزمة أوكرانيا في لقاء رفيع المستوى

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 2:25 م

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، وانج يي، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول الحرب في أوكرانيا.

كما من المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الضيف القادم من بكين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نتوقع أن يستقبل الرئيس بوتين وانج يي وأن يتبادلا وجهات النظر"، وفقا لوكالة تاس الرسمية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن المحادثات ستركز على "آفاق حل أزمة أوكرانيا"، بالإضافة إلى قضايا دولية أخرى، كما ستشمل مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتُعد الصين حليفا وثيقا لروسيا، لكنها انتقدت الاضطرابات الدولية الكبيرة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكانت كييف قد رفضت خطة سلام اقترحتها القيادة الصينية، لأنها تتماشى إلى حد كبير مع المواقف الروسية. وفي حال لعبت الأمم المتحدة دورا في تسوية النزاع، فإن الصين، بصفتها قوة تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ستكون جزءا من العملية.

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