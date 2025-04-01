إنقاذ مسنة من تحت الأنقاض بميانمار مع تضاؤل الآمال في العثور على المزيد من الناجين من الزلزال

تمكن عمال الإنقاذ، من إنقاذ امرأة -63 عاما- من بين أنقاض مبنى منهار في عاصمة ميانمار، اليوم الثلاثاء، إلا أن الأمل في العثور على المزيد من الناجين من الزلزال العنيف بدأ يتلاشى، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بسبب الحرب الأهلية الدامية.

وقالت إدارة إطفاء ميانمار في نايبيداو، إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال المرأة بنجاح من تحت الأنقاض، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مرور 91 ساعة من دفنها تحت المبنى الذي انهار بسبب الزلزال الذي وقع ظهر يوم الجمعة الماضي بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2000 شخص.

وكان مركز الزلزال يقع بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث أفادت الحكومة التي يديرها الجيش بمقتل 2065 شخصا وإصابة أكثر من 3900 آخرين وفقدان 270 حتى الآن.