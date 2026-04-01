إندونيسيا تستورد 160 ألف شاحنة من الهند والصين واليابان لدعم التعاونيات

أعلنت شركة الأغذية الحكومية "بي تي اجريناس بانجان نوسانتارا" أن إندونيسيا ستستورد 160 ألف شاحنة صغيرة من الهند والصين واليابان لدعم التعاونيات المنشأة في إطار برنامج تعاونيات القرية الحمراء والبيضاء.

وأجريناس هي الشركة التي كلفتها الحكومة ببناء وتوفير المرافق والمعدات الأساسية لأكثر من 80 ألف تعاونية قروية بالتعاون مع الجيش، وفقا للتوجيهات الرئاسية لعام 2025.

وقال جواو أنجيلو دي سوزا موتا، رئيس شركة أجريناس، في مكتب وزارة تنسيق شؤون الغذاء في جاكرتا اليوم الثلاثاء: "لقد اتفقنا بالفعل على شراء ما يصل إلى 160 ألف وحدة".

وأوضح أن الشركة اختارت السيارات المستوردة لأن المصانع في إندونيسيا لا تصنع شاحنات صغيرة ذات دفع رباعي.

وأكد أن "جميع سيارات الدفع الرباعي هنا مستوردة، ولا يتم تصنيع أي منها محليا".

وأضاف أنه الحكومة خصصت ميزانية بقيمة 200 تريليون روبية (حوالي 7ر11 مليار دولار أمريكي) للواردات.