الزمالك يواصل استغلال تعثر الأهلي وينطلق بنقاط إيسترن

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اقتنص فريق الزمالك 3 نقاط صعبة على حساب إيسترن كومباني متذيل ترتيب الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من المسابقة.

الزمالك الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف عمر السعيد في الدقيقة 39، استقبلت شباكه هدفاً بالنيران الصديقة عند الدقيقة 65، عن طريق محمود حمدي "الونش"، ليأتي الحسم متأخرا بهدفٍ ثانٍ عن طريق أحمد السيد "زيزو" في الدقيقة 90.

استغل الزمالك تعثر الغريم التقليدي الأهلي بتعادله مساء السبت مع سيراميكا كليوباترا ليوسع فارق النقاط في الصدارة وإن بقيت للأحمر مباريات مؤجلة.

بدأ اللقاء بسيطرة زملكاوية وتراجع واضح من إيسترن بحثا عن التأمين والمرتدات حتى لاحت فرصة للأخضر عن طريق بلال بن عيفية من تسديدة في الدقيقة ١٠.. ثم جاءت تسديدة زيزو بجوار القائم من ضربة حرة في الدقيقة ١٥، ثم راسية عمر السعيد في الدقيقة ١٨ وسقوطه بعد تدخل مدافع ايسترن كومباني.

عاد الزمالك للخطورة عبر تسديدة فتوح بيمناه في الدقيقة ٢١ بجوار القائم

كذلك ضاع هدف مؤكد ضائع من لى نش في الدقيقة ٢٣ برأسية من ركنية

وأهدر إيسترن فرصة من ضربة حرة ضد محمود علاء حصل معها على إنذار لكن تسديدة محمد ناصر مودي في يد ابوجبل

هدف التقدم عمر السعيد جملة رائعة من فترة ح ابن شرقي إلى السعيد إلى الشباك في الدقيقة ٣٩

فراس بن عيفية أهدر فرصة خطيرة من عرضية في الدقيقة ٤١ من عرضية الطرابلسي فوق العارضة

فرصة لعمر السعيد مع بداية الشوط الثاني وتسديدة أرضية لم تستغل.

نزول محمد رمضان وعماد ميهوب في ايسترن بحثا عن التعويض

ضغط متقدم من ايسترن بعكس الشوط الأول

انفراد ضائع من أحمد امين بعد تمريرة مودي ليسدد فوق العارضة في الدقيقة ٥١

كرة خاطئة من المثلوثي في الدقيقة ٥٥ تشكل خطورة.. تسديدة من زيزو من ركلة حرة فوق العارضة بعيدة في الدقيقة ٥٧

شارك روقا بدلا من إسلام جابر في الدقيقة ٦٤

إيسترن يتعادل

جءا التعادل لايسترن في الدقيقة ٦٥ بهدف الونش في مرماه بطريق الخطأ، من متابعة لكرة عرضية.

حاول الزمالك التقدم من جديد وجاءت تسديدة روقا في الدقيقة ٦٨ فوق العارضة بقليل والى ركنية

شيكابالا شارك بدلا من أمام عاشور وسيف الجزيري على حساب عمر السعيد في الدقيقة ٧٣

أهدر محمود علاء فرصة خطيرة من رأسية في الدقيقة ٧٥ دون رقابة

فرصة خطيرة مم مودي وتسديدة ساقطة من نصف الملعب بالدقيقة ٧٨ لكن تجد ابوجبل

راسية سيف الجزيري في العارصية من عرضية المثلوثي في الدقيقة ٨٠

نميار وحازم أمام بدلا من المثلوثي وبن شرقي في الدقيقة ٨٣

في الدقيقة 90 ومن كرة طويلة هيأ سيف الدين الجزيري، هدية للقادم من الخلف المنفرد زيزو ليسجل هدفاً قاتلا ويحسم فوز الزمالك.

الزمالك رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل، أما إيسترن فيظل متذيلا بـ 10 نقاط.