الدفاع الروسية: تقديم الرعاية الطبية المدنيون الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نقلوا إلى منطقة بيزيمينوي لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم.

وتابعت الوزارة في بيان "بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم بنجاح إخراج 80 مدنيا بينهم أطفال ونساء، من منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، كانوا محتجزين من قبل القوميين الأوكران"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نقلوا إلى منطقة بيزيمينوي لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم، مشيرة إلى أن المدنيين الراغبين في البقاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف تم تسليمهم للأمم المتحدة والصليب الأحمر.

يشار إلى أنه في 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.

وقالت روسيا إن الهدف من عمليتها هو "نزع السلاح من أوكرانيا".