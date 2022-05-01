محافظ المنوفية: ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بمنزل أحد المواطنين بميت عافية بهدف التربح ومصادرة المضبوطات

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط 5 طن دقيق بلدي مدعم بمنزل أحد المواطنين بقرية ميت عافية بمركز شبين الكوم يقوم بتجميعه وإعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح بإجمالي مضبوطات 101 شيكارة دقيق.

تم مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها لمطاحن شبين الكوم لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة برقم 6646جنح أمن دولة بشبين الكوم.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والأمنية.

وفي السياق ذاته، شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة حملات مكثفة خلال أجازة عيد الفطر المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات من ضبط 6 طن أرز وسكر مجهولة المصدر وإعدام 150 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام مدير مديرية الطب البيطري ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ومدير إدارة المجازر بالمرور المفاجئ على مجزر سرس الليان لمتابعة انتظام سير العمل به وتم إعدام ما يقرب من 400 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 12محضر مخالفة طبقا للقرارات 96 و97 لسنة 1967 لعدم الحصول على الشهادات الصحية ومخالفة الاشتراطات اللازمة، وتحرير محضر غش تجارى وفقا للقانون 48 وإعدام 120 كيلو مواد أغذية غير صالحة للاستهلاك.

وفى مركز الشهداء، أكد رئيس الوحدة المحلية بأنه خلال المرور على الأسواق ومحلات الجزارة بنطاق المدينة، تم تحرير 10محاضر عدم إعلان عن الأسعار و8 محاضر مخالفة مخابز لعدم مطابقة المواصفات ومحضر آخر إنتهاء صلاحية، فضلا عن شن حملة للمرور على المخابز البلدية بقرية دنشواى للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير المقررة حفاظا على الصالح العام.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والجهات الأمنية في تشديد الرقابة الميدانية الصارمة؛ لضبط الأسعار والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين؛ حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.