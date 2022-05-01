 إيطاليا تسجل 54 ألفا و17 إصابة جديدة بكورونا و130 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 54 ألفا و17 إصابة جديدة بكورونا و130 وفاة


نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 9:12 ص

 سجلت إيطاليا 54 ألفا و17 إصابة بفيروس كورونا، و130 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و463 ألفا و200، والوفيات إلى 163 ألفا و507 حالات  .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 136 مليونا و691 ألفا و171 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
   


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