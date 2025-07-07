«عائشة لا تستطيع الطيران» و«كان ياما كان في غزة» فى المسابقة الإقليمية بمهرجان يريفان السينمائي

ينافس كلا من الفيلم المصري “عائشة لا تستطيع الطيران “للمخرج مراد مصطفى والفيلم الفلسطيني “كان ياما كان في غزة” للإخوان ناصر بالمسابقة الإقليمية بمهرجان يريفان السينمائي الدولي (جولدن أبريكوت) والذي يقام فى الفترة من 13 الى 20 يوليو.

“عائشة لا تستطيع الطيران “يدور حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية. تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح،. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي بالإضافة إلى عرضه الأفريقي الأول بمهرجان ديربان السينمائي الدولي.

بينما فيلم "كان ياما كان في غزة" من إخراج طرزان وعرب ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند وتجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

الفيلم إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن بطولة نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، ومجد عيد. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.