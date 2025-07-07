 دفاع إبراهيم سعيد: إخلاء سبيل موكلي في القضايا المرفوعة من طليقته - بوابة الشروق
الإثنين 7 يوليه 2025 4:05 م القاهرة
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دفاع إبراهيم سعيد: إخلاء سبيل موكلي في القضايا المرفوعة من طليقته

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
أحمد محفوظ
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 3:52 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 3:52 م

كشف محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، عن التفاصيل الكاملة لإخلاء سبيل موكله في القضايا المقامة من طليقته والتي بلغت 39 قضية وصدر في آخرها حكم بالحبس 4 أشهر.

وقال "رشوان" في تصريحات خاصة لجريدة "الشروق"، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بعد أن طعن على حكم حبسه، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى منزله بالفعل بعد الإفراج عنه.

وأوضح رشوان أن المحكمة قررت تحديد جلسات لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضده، بعدما تقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقة إبراهيم سعيد بالتزوير في المحررات والمستندات المقدمة.

وأضاف أن المحكمة قررت أيضًا وقف إجراءات الحجز على ممتلكات موكله، لحين الانتهاء من فحص البلاغات والتحقيقات الجارية.

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