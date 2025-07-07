بيراميدز يعود للتدريبات غدًا استعدادًا للموسم الجديد

يعود فريق نادي بيراميدز غدًا الثلاثاء لاستئناف استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء فترة الراحة السلبية الطويلة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ويبدأ الفريق في اليوم الأول ببرنامج طبي شامل يتضمن الكشف الطبي الموسمي والقياسات البدنية لجميع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وذلك لضمان جاهزية الفريق بشكل كامل.

وتنطلق أولى الحصص التدريبية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل في استاد الدفاع الجوي، تحت إشراف المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي سيضع البرنامج اليومي للتدريبات ويرتب ترتيبات المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

ويخوض بيراميدز استعداداته القوية في ظل العديد من التحديات المحلية والقارية والدولية، حيث يفتتح مشواره في الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل، ثم يتجه للتحضير لملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 سبتمبر. بجانب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.