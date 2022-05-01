فرنسا تسجل 49 ألفا و482 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة

سجلت فرنسا 49 ألفا و482 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و61 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و835 ألفا و895 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و967 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و393 ألفا و171 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

