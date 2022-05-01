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في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار في جزئه الثالث، كرّم المسلسل شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة والمجتمع المدني؛ والذي ضحوا بأرواحهم حتى تبقى مصر حرة غير خاضعة لابتزاز إرهابي.

وعلى أنغام أغنية «ابن الشهيد»، ومع صور الشهداء وفيديوهات للعمليات الإرهابية، وتحركات الجيش والشرطة لردعهم، عاش المشاهد المصري حالة صادقة وفريدة من التذكر والمديح للشهداء.

جاء بالكليب تسجيلات للشهداء الراحلين

وتقول كلمات الأغنية

أحب أعرفكم جميعا وأديكم نبذة عن حياته

ليا الشرف والدى الشهيد اللي افتخر بإنجازاته

في عز ليله كان بينزل للدفاع..

عن كل شبر ف الوطن وباستماته...

عرض حياته الف مرة للضياع..

مايستاهلش كره أبدا أو شماته...

واحب افكركم جميعا لو نسيتوا...

اللى اتحرم دلوقتى منه اهل بيته...

وعشان امنا بالقدر وبالشهادة...

قلنا العمل لاجل الوطن افضل عبادة...

ايوة العمل لاجل الوطن افضل عبادة...

اللهم لا اعتراض اكيد حاجة مكتوباله...

انا هبقى زيه مش هخاف وح اكمل المشوار بداله

في عز ليله كان بينزل للدفاع..

عن كل شبر ف الوطن وباستماته...

عرض حياته الف مرة للضياع..

مايستاهلش كره أبدا أو شماته...