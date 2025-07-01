 ألمانيا تعلق محاكمة الرئيس السابق لفولكس فاجن في فضيحة الديزل بسبب مرضه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا تعلق محاكمة الرئيس السابق لفولكس فاجن في فضيحة الديزل بسبب مرضه

براونشفايج (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:50 م

علقت المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج الألمانية مؤقتا محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكس فاجن، مارتين فينتركورن، في فضيحة الديزل، وذلك بسبب استمرار مرضه.


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