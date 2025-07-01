ألمانيا تعلق محاكمة الرئيس السابق لفولكس فاجن في فضيحة الديزل بسبب مرضه

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علقت المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج الألمانية مؤقتا محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكس فاجن، مارتين فينتركورن، في فضيحة الديزل، وذلك بسبب استمرار مرضه.