قطر تعقد أول اجتماع لمجلس تنسيق الشراكة الاستراتيجية مع أوزبكستان

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق للشراكة الاستراتيجية بين قطر وأوزبكستان.

وبحسب بيان للخارجية القطرية، "ترأس رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الذي عقد الخميس في الدوحة".

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد محمد بن عبد الرحمن أن "العلاقات ارتقت إلى شراكة استراتيجية راسخة انطلاقا من الإرادة المشتركة والرغبة الصادقة لقيادتي البلدين، والتي تجسدت في التوقيع على اتفاقية إقامة الشراكة الاستراتيجية الثنائية في عام 2024".

وأوضح أن "جذور العلاقات السياسية بينهما تمتد لأكثر من عقدين، ما يشكّل قاعدة صلبة للتعاون البنّاء، ويجسد عمق الروابط التي تجمع بين البلدين".

ونبّه محمد بن عبد الرحمن إلى أن "العلاقات القطرية ـ الأوزبكية قامت على أسس راسخة، لا سيما في السنوات الأخيرة، وفي مجالات التنمية والتجارة والاستثمار والطاقة".

ولفت إلى "أن أثر هذه الشراكة يتجسّد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 نحو 1.8 مليون دولار".

من جهته، أكد سعيدوف "الحرص على تعزيز وتعميق التعاون المثمر والمتبادل المنفعة بين البلدين"، وفق بيان الخارجية القطرية.

وفي سياق المباحثات، ركز الجانبان خلال الاجتماع على "تعزيز الحوار السياسي، وتوسيع التجارة والاستثمار، وتعزيز التبادلات الأكاديمية والعلمية والثقافية، وتشجيع تنمية الشباب والرياضة، وتحسين الربط في مجال النقل، ومعالجة الاستدامة البيئية وتغير المناخ".

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود النشطة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمار والتجارة، من خلال تبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية، واتخاذ تدابير مشتركة لزيادة حجم التجارة المتبادلة، وتنظيم المعارض والمنتديات التجارية.