سوريا: القبض على مسئول بأحد المحاور في أحداث الساحل

ألقت قوات الأمن السوري، الخميس، القبض على المدعو أحمد حسن طحيموش، وهو قائد "عمليات إرهابية" بالنظام السابق، ومن المسئولين عن أحد المحاور بأحداث الساحل.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية في منصة تلجرام، أنه بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (شمال غرب) القبض على طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة.

وبينت أن طحيموش "هو أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في منطقة جبلة، وتابع مباشرة لغياث دلا، ومدعوم ماديا من المجرم رامي مخلوف (ابن خال الرئيس المخلوع)".

وأضافت أن طحيموش يعد من المسئولين عن أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث الساحل السوري في 6 مارس المنصرم.

كما يشار إلى "تورطه في جرائم قتل بحق عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، إضافة إلى استهداف مؤسسات الدولة"، وفق المنشور.

وفي 9 مارس الماضي، حمّل رامي مخلوف في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، غياث دلا، أحد جنرالات النظام المخلوع التابعين لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسئولية الأحداث التي شهدها الساحل السوري.

وفي 6 مارس، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.