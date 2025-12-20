قطر وواشنطن تبحثان تعزيز قدرات الردع الإقليمي

عقد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 17 ديسمبر 2025 في واشنطن العاصمة، بمشاركة كبار المسئولين القطريين والأمريكيين.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، تناول الحوار سبل تعزيز التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار، على أن تتواصل المناقشات وأعمال فرق العمل في مطلع عام 2026، بما يشمل مجالات إنفاذ القانون، والتعاون الأمني، وتعميق الروابط الثقافية بين البلدين.

وجددت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على شراكتهما الدفاعية والأمنية، كما هو معترف به في الأمر التنفيذي الصادر في 29 سبتمبر بشأن ضمان أمن دولة قطر.

وبحسب البيان، يواصل الجانبان تعزيز قدرات الردع الإقليمي، وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، ودعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الدفاعية.

وتشمل الشراكة تحديثات واسعة للبنية التحتية العسكرية في قاعدة العديد الجوية، بما يسهم في تعزيز الأمنين الجوي والبحري، وزيادة قابلية التشغيل البيني مع حلف شمال الأطلسي من خلال التدريب والمبادرات العملياتية المشتركة.

وأكد الجانب الأمريكي التزامه بأمن دولة قطر وسلامة أراضيها، فيما شددت دولة قطر على أهمية استمرار التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كما تسهم الاستثمارات الدفاعية القطرية في تعزيز الردع الإقليمي ودعم الصناعات الدفاعية الأمريكية وخلق فرص عمل نوعية.

وأكد الجانبان على بيان النوايا الموقع خلال زيارة الرئيس ترامب في مايو، والذي يتضمن استثمارات محتملة تتجاوز 38 مليار دولار، بما في ذلك دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد وتطوير القدرات الدفاعية المستقبلية.

وناقش الطرفان كذلك إنشاء أول مركز قيادة مشترك ثنائي للدفاع الجوي.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي باستحواذ دولة قطر على معدات عسكرية متقدمة، بما في ذلك صفقة بقيمة ملياري دولار مع شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطائرات غير المأهولة، إضافة إلى اتفاقية أخرى بقيمة مليار دولار مع شركة رايثيون لتعزيز قدرات مكافحة الطائرات المسيرة.