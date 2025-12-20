رئيس وزراء لبنان: المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح أوشكت على الانتهاء

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة ونتائجه.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، أكد سلام أن «المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء».

وذكر أن «الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، المتعلقة بشمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة».

وشدّد سلام على «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسئولياته الوطنية».

وأقر لبنان قد أقر خطة تقضي بأن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، وذلك بحلول نهاية عام 2025.

لكن إسرائيل أعربت عن شكوكها بشأن فاعلية الجيش اللبناني في تنفيذ هذه المهمة، في حين رفض «حزب الله» مرارا الدعوات المطالبة بتسليم سلاحه.