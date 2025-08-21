أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي

قال سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، إن ما تردد خلال الساعات الماضية عن توقف الحفر في استاد الأهلي كلام عار تماما من الصحة ولا يستند إلى الواقع.

أضاف الجيوش أن العمل في المشروع يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد، وأنه يطمئن جماهير الأهلي أن مشروع القرن تتوافر له كل عناصر النجاح.

وأشار إلى أن هناك لجنة هندسية تقوم بالإشراف على المشروع، تضم استشاريين عالميين وآخرين مصريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وكل الأنظمة المستخدمة في عملية الحفر عالمية وتخضع لمعايير الحداثة والرقمنة.

أوضح سعد الجيوشي "أرض الاستاد تم عمل «جسات» لها على بعد 45 مترا من قبل، ويتم التعامل مع أنواع الترب بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة في عملية الحفر".