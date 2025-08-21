الصليب الأحمر: تسهيل إطلاق سراح 10 أسرى فلسطينيين ونقلهم إلى دير البلح

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، انها سهلت إطلاق سراح ١٠ أسرى فلسطينيين، ونقلهم من نقطة عبور كرم أبو سالم إلى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها إن فريقها سهّل تواصل المحررين مع عائلاتهم للقاء بهم ولمّ شملهم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه منذ مارس وحتى الآن، "سهلت اللجنة الدولية إطلاق سراح من جانب واحد عن ٢٤٢ من المعتقلين الفلسطينيين - من بينهم 5 معتقلات - وساعدتهم على لم شملهم مع عائلاتهم في غزة".

وأكدت اللجنة الدولية أنها لا تزال ممنوعة من الوصول إلى الأسرى لدى إسرائيل.

وجددت اللجنة الدولية تأكيدها على ضرورة إبلاغها بأسماء الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم والسماح لها بالوصول إليهم.