وزير الخارجية العماني: ندعم مصر في قضية سد النهضة وحقوقها المائية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أهمية الحل السياسي والسلمي للأزمة بين إيران وإسرائيل، مثمنًا جهود سلطنة عمان في الوساطة لتثبيت عملية المفاوضات السلمية الخاصة بالملف النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزير د. بدر عبدالعاطي، مع نظيره العماني بدر حمد البوسعيدي، في قصر التحرير اليوم الثلاثاء.

وأثنى عبدالعاطي، على مستوى التعاون والتنسيق بين مصر وعمان في عدة مجالات، وعلى مستوى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى مشاركته مع نظيره العماني في آلية اللجنة العمانية المصرية المشتركة، مبينًا أن أعمال اللجنة المصرية العمانية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة.

وكشف عن حرص البلدين (مصر وعمان) على استكمال ما جرى إنجازه ضمن أعمال اللجنة الخامسة عشر للآلية المصرية - العمانية المشتركة، وإحداث الطفرة في العلاقات بين البلدين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إذ تجاوز الميزان التجاري بين البلدين مليار جنيه.

وأشار إلى التوافق مع نظيره العماني على ضرورة سرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل المسئولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع في غزة، لافتا إلى وجود توافق مصري عماني على أنه لا حل لأزمات المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع: "نتطلع فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى إعلان موعد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن؛ لتمكين الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

وندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والضفة الغربية المحتلة، وعملية التجويع الممنهجة التي تنفذها إسرائيل تجاه غزة، لافتا إلى أنه أطلع نظيره العماني على الجهود المصرية والقطرية في عملية الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.

وبين أن هناك تطابقا في المواقف بين مصر وسلطنة عمان على تنسيق الجهود؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتعزيز الحلول السلميةـ مؤكدا أن أمن سلطنة عمان وأمن الخليج من أمن مصر.

وأشاد عبد العاطي، بالجهود العمانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن مع التطلع لاستدامته. وأعرب عن تقديره للجهود العمانية لخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر، لافتاً إلى ما تكبدته مصر من خسائر نتيجة ما يحدث من عرقلة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، ودعا إلى ضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة بالطرق السلمية والدبلوماسية والمفاوضات، لافتا إلى دعم سلطنة عمان لمصر في قضية سد النهضة وحقوقها المائية.