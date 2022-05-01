بيلوسي: أمريكا تقف مع أوكرانيا حتى تحقيق النصر

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن زيارتها لأوكرانيا تبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن أمريكا تقف مع أوكرانيا.

وأضافت بيلوسي، للصحفيين في مدينة رزيسزو ببولندا، حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الأحد: "أمريكا تقف مع أوكرانيا حتى تحقيق النصر، كما نقف مع حلف شمال الأطلسي".

ونوهت بأنها ناقشت مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت المساعدات الإنسانية والاقتصادية وجهود إعادة الإعمار، مشيرة إلى أنها نقلت للرئيس الأوكراني رسالة وحدة وتقدير من الكونجرس الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن بيلوسي، تعد أرفع مسئول أمريكي يزور أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، وتمثل زيارتها إظهارا كبيرا لمواصلة دعم الولايات المتحدة للنضال الأوكراني ضد روسيا.