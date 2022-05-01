وجه اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي لأشكال التعديات، وبخاصة أيام العطلات الرسمية وأيام عيد الفطر المبارك، حيث تم إزالة وإيقاف ٨ حالات بمركزي المنيا وملوي، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين.

وأعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية بإبشادات، قامت وبحضور اكرام محمود ،و سند مختار رئيس القرية والجهات المعنية، بإزالة 2 حالة تعدْ في المهد، بمساحة قيراط ونصف، وكذلك إيقاف وإزالة صبة خرسانية بالدور الأول والتحفظ على مواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بتونا الجبل برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية والجهات المعنية، بإزالة في المهد لحالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 50، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.

وشدد رئيس مركز ومدينة ملوي، على رفع درجة الاستعداد القصوى، خلال إجازة عيد الفطر فى تنظيم تلك الحملات والإزالة الفورية لأي حالة تعدٓ بالبناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأضاف محمد حلمي رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية دمشير تمكنت من إزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و١١ سهما وتم تنفيذ الإزالة ورفع الطوب الحجرة المستخدم وعمل محاضر بالمخالفة.

كما تمت إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بصفط الخمار، حيث قام محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار ومساعديه برصد حالة تعدٍ في المهد على مساحة نص قيراط على أرض زراعية، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.