قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في السودان لا يزال على وضعه، وذلك منذ أن اندلعت الاشتباكات بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، وهي المواجهات التي تخطت أسبوعها الثاني.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «لو الموضوع في السودان تحول لحرب بدل ما هي بين فريقين عسكريين إلى بين شعبين أو أهلين داخل السودان قولوا على الدنيا (السودان) يا رحمن يا رحيم».

وأشار إلى أنّ الحرب تدور حاليا بين قوات الجيش والدعم السريع، محذرا من حمل المواطن السوداني للسلاح ضد مواطن سوداني آخر، وعقب: «لو حصل كده يبقى منتكلمش في موضوع السودان».

ونبه بأن حدوث هذا السيناريو يعني أنّ الأزمة لن تنتهي، وأنّ السودان لن تقوم له قائمة مرة ثانية، لكنّه أشار إلى أنّه من الوارد أن يتمكن طرفٌ من الطرفين المتقاتلين أن يقضي على الآخر، دون أن يتوقع أيهما يمكنه حسم المعركة.

وتخطى الاقتتال الدائر في السودان بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، أسبوعه الثاني وخلّف مئات القتلى والجرحى، فيما لجأت الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.