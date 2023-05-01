وزير خارجية كوريا الجنوبية يعتزم زيارة ماليزيا اليوم لبحث العلاقات بين البلدين

يتوجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين إلى ماليزيا فى وقت لاحق اليوم الإثنين في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع المسئولين في كوالالمبور سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين اللتين تحتفلان بالذكرى السنوية الأربعين لسياسة "النظر إلى الشرق" بين ماليزيا وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن بارك جين سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الماليزي، زامبري عبد القادر، حيث يبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك سلسلة التوريد والدفاع والبنية التحتية.

وسيلتقي بارك، خلال زيارته، أيضا برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وأطلقت ماليزيا فى حقبة الثمانينات من القرن الماضي سياسة "النظر إلى الشرق" بهدف التعلم من السياسات الاقتصادية في كوريا الجنوبية واليابان لتعزيز نموها الاقتصادي.