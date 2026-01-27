خبراء: تغيرات قواعد المبيدات الحشرية في الاتحاد الأوروبي غير قانونية

قال خبير رأي إن الموافقة المقررة على المبيدات الحشرية في الاتحاد الأوروبي لأجل غير مسمى ستكون غير قانونية.

وخلص تحليل أجرته عدة منظمات خاصة بالمستهلكين وحماية البيئة إلى أن خطة المفوضية الأوروبية ستؤدي "لانخفاض مستوى حماية البيئة والصحة بصورة كبيرة".

وأضاف التحليل أن هناك "شكوكا قوية" تجاه التوافق مع مبدأ الحذر والمستوى المرتفع لحماية الصحة والبيئة الذي ينص عليه القانون الأوروبي.

وتريد المفوضية الأوروبية أن يتم الموافقة على المبيدات الحشرية مثل الجليفوسات لأجل غير مسمى في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأشار مقترح عرضته المفوضية في ديسمبر الماضي إلى أنه سيتم إلغاء القاعدة السابقة التي تتطلب إعادة الموافقة على المواد الفعالة. وسيتم استثناء المواد الأكثر خطورة من هذا المقترح.

وحتى الآن، يتم منح الموافقة على المواد الفعالة في الاتحاد الأوروبي لفترة محددة تصل إلى 15 عاما، ويتعين إعادة تقييمها بعد ذلك. وبدون إعادة التجديد بنجاح، يتوقف العمل بالموافقة.

وتأمل المفوضية في أن يتم إعادة التجديد وإعادة التقييم في المستقبل عندما تكون هناك أسباب علمية للقيام بذلك.

وينتقد الرأي القانوني فكرة أنه في هذه العملية يكون التقييم الأخير على مستوى الاتحاد الأوروبي هو الحاسم، ما قد يؤدي إلى تجاهل أحدث المعطيات بشأن المواد الفعالة.