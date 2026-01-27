مقتل شخص وإصابة 23 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الساحلية في أوكرانيا، سيرجي ليساك، عبر تطبيق تليجرام صباح اليوم الثلاثاء، مقتل رجل واحد، على الأقل، وإصابة 23 آخرين في المدينة جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية.

وأفاد ليساك بتعرض العديد من المباني السكنية المتعددة الطوابق ومنازل عائلية منفصلة، ومنشأة بنية تحتية وكنيسة في وسط المدينة، قد تعرضت لأضرار.

وقال ليساك إن عدة حرائق اندلعت خلال الليل، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أشخاص كانوا عالقين داخل المباني المتضررة.

وفي وقت متأخر مساء أمس الاثنين، استهدف هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة شبكة الكهرباء في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال حاكم مدينة خاركيف، أوليه سينييهوبوف، إن 80% من المدينة والمناطق المحيطة بها تعاني من انقطاع الكهرباء، وتم تنفيذ عمليات إغلاق طارئة للتيار الكهربائي.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني رصد 165 طائرة مسيرة معادية خلال الليل، تم اعتراض 135 منها.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية.