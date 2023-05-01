إندونيسيا تجري استعداداتها لاستضافة قمة آسيان الشهر المقبل

في إطار تحضيرات إندونيسيا لاستضافة القمة الثانية والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في مايو المقبل، تفقد وزير الصحة بودي جونادي ساديكين إحدى المستشفيات التي ستكون بمثابة مستشفى إحالة خلال فعاليات القمة.

ونقلت وكالة الأنباء الاندونيسية "انتارا " عن الوزير قوله: "أقوم بالزيارة هنا لضمان جاهزية المنشآت والأجهزة الطبية".

وستكون مستشفى كومودو واحدة من مستشفيات الإحالة للتعامل مع المرضى من الشخصيات المهمة خلال فعاليات القمة، التي ستعقد في مدينة لابوان باجو في الفترة بين 9 و11 مايو المقبل .

وستكون القمة الثانية والأربعون هي الأولى لقمتين تُعقدان للرابطة خلال رئاسة إندونيسيا لها هذا العام.

وستركز القمة الأولى في مايو المقبل، على قضايا آسيان الداخلية وقضايا مهمة أخرى داخل المنطقة وخارجها. بينما سيبحث زعماء آسيان وشركاؤها الخارجيون، في القمة الثالثة والأربعين المزمع عقدها في جاكرتا في سبتمبر القادم، تطوير وتعزيز التعاون بين شركاء الرابطة الخارجيين.