حسام موافي يحذر من مخاطر الهاتف المحمول: إدمان مثل المخدرات ‏

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر إدمان ‏الهاتف المحمول، مؤكدا أنه «يسبب إدمانًا مثله مثل المخدرات»، وذلك وفقًا لأحدث الأبحاث ‏العلمية‎.‎

وكشف خلال لقاء لبرنامج «مساء ‏DMC‏» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏DMC‏» مساء الثلاثاء، عن تجربته الشخصية مع إدمان الهاتف المحمول بسبب تطبيق ‏الواتساب، مشيرا إقدامه على حذف التطبيق من هاتفه‎.‎

وأوضح أن سبب حذفه للتطبيق هو شعوره بأنه كان يستهلك 4 ساعات يوميًا من وقته، وهو وقت ‏كان يمكنه استغلاله بشكل أفضل في القراءة الطبية أو الدينية، أو في متابعة حالة مرضاه، قائلا:« ‏أنا لا أريد أن أكون عبدًا لشيء».‏

ودعا الناس إلى الانتباه إلى مخاطر الهاتف المحمول، مؤكدًا أنه يستنزف وقتهم دون أن يدركوا ‏ذلك‎.‎

وفي سياق آخر، أكد «موافي» عدم خوفه من ربط علم الطب بالقرآن الكريم، مشددا أنه لا يوجد ‏أي تناقض بينهما، قائلا: «نفترض أنني فسرت آية قرآنية بالعلم، وفجأة تغير العلم، لكن الآية ثابتة ‏لا تتغير، الرسول عليه السلام لم يفسر القرآن الكريم، بل ترك تفسيره للمسلمين في لكل جيل ‏يفهمه بطريقته».‏

وأوضح أن عدم ترك النبي عليه السلام تفسير القرآن الكريم للناس كان مقصودًا لحكمة إلهية، ‏قائلا:«الرسول لم يترك لنا تفسير القرآن حتى يظل القران معجزة ليوم الدين، وهناك آيات أقسم ‏بالله أحدث النظريات الطبية مطابقة لها». ‏