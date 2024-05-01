حسام موافي يحذر من مخاطر الهاتف المحمول: إدمان مثل المخدرات ‏

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر إدمان الهاتف المحمول، مؤكدا أنه «يسبب إدمانًا مثله مثل المخدرات»، وذلك وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية.
وكشف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، عن تجربته الشخصية مع إدمان الهاتف المحمول بسبب تطبيق الواتساب، مشيرا إقدامه على حذف التطبيق من هاتفه.
وأوضح أن سبب حذفه للتطبيق هو شعوره بأنه كان يستهلك 4 ساعات يوميًا من وقته، وهو وقت كان يمكنه استغلاله بشكل أفضل في القراءة الطبية أو الدينية، أو في متابعة حالة مرضاه، قائلا:« أنا لا أريد أن أكون عبدًا لشيء».
ودعا الناس إلى الانتباه إلى مخاطر الهاتف المحمول، مؤكدًا أنه يستنزف وقتهم دون أن يدركوا ذلك.
وفي سياق آخر، أكد «موافي» عدم خوفه من ربط علم الطب بالقرآن الكريم، مشددا أنه لا يوجد أي تناقض بينهما، قائلا: «نفترض أنني فسرت آية قرآنية بالعلم، وفجأة تغير العلم، لكن الآية ثابتة لا تتغير، الرسول عليه السلام لم يفسر القرآن الكريم، بل ترك تفسيره للمسلمين في لكل جيل يفهمه بطريقته».
وأوضح أن عدم ترك النبي عليه السلام تفسير القرآن الكريم للناس كان مقصودًا لحكمة إلهية، قائلا:«الرسول لم يترك لنا تفسير القرآن حتى يظل القران معجزة ليوم الدين، وهناك آيات أقسم بالله أحدث النظريات الطبية مطابقة لها».