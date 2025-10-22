المكتب الإقليمي للاتحاد الأوروبي: القمة مع مصر تناقش تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية

نشر حساب المكتب الإقليمي للاتحاد الأوروبي، على منصة فيسبوك، مقطع فيديو بشأن القمة المصرية الأوروبية التي ستعقد اليوم.

وقال المكتب عبر حسابه: «اليوم تُعقد القمة الأولى للاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل... سيناقش القادة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية".

وأضاف: «تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط».

وبدأ الرئيس السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أول قمة تاريخية تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تأتي القمة بعد تسعة عشر شهرًا من إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة على صعيد الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

وتعد القمة فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خصوصًا بعد الإنجازات البارزة التي حققتها الشراكة، من بينها مؤتمر الاستثمار عام 2024، وإطلاق منصة الاستثمار الأوروبية المصرية في 2025، وحزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى الانتهاء الناجح لانضمام مصر إلى مبادرة "أفق أوروبا".