منظمة التحرير تدشن جدارية بأعلام البلدان المعترفة بدولة فلسطين

على واجهة مقرها في مدينة رام الله

دشنت منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، جدارية على واجهة مقرها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تضم أعلام البلدان التي اعترفت بدولة فلسطين.

وشارك في الفعالية عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ووزراء وممثلون عن السلك الدبلوماسي، وفق مراسل الأناضول.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن "الجدارية تعبير عن شكر فلسطين وتقديرها ممثلة بالرئيس والقيادة والشعب للدول التي اعترفت بها".

وأضاف أبو يوسف للأناضول على هامش الفعالية: "نواصل الجهود لتحقيق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية فارسين شاهين: "هذه لحظات مهمة لأنها ترسل رسالة قوية بأن العالم الذي يقول إنه يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين، يترجم ذلك فعلا من خلال المواقف العملية لتجسيد دولة فلسطين على الأرض".​​​​​​​

وأشارت شاهين للأناضول، إلى أن جهود الدبلوماسية الفلسطينية متواصلة لجلب اعترافات جديدة.

وتابعت: "اليوم يعترف بفلسطين حوالي 160 دولة أي نحو 82 بالمئة من دول العالم، ويتبقى 34 دولة نعمل عليها للاعتراف بنا. هذا حق فلسطين".

وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، انضمت 11 دولة إلى قائمة البلدان المعترفة بدولة فلسطين، هي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.