أردوغان يغادر قطر متوجها إلى سلطنة عمان

• ضمن جولته الخليجية التي استهلها بزيارة الكويت

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة القطرية الدوحة، ظهر الأربعاء، متوجها إلى سلطنة عمان، محطته الأخيرة في الجولة الخليجية التي استهلها بزيارة الكويت.

وكان في وداع أردوغان بمطار حمد الدولي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وعدد من المسؤولين، وسفير تركيا لدى الدوحة مصطفى غوكصو.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى سلطنة عمان عقيلته أمينة أردوغان، إضافة إلى وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما يرافقه رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الأمنية والخارجية عاكف تشاغطاي قليتش، إلى جانب شخصيات من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.