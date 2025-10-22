تركيا وقطر توقعان اتفاقيات في مجالات عدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• عقب الاجتماع الـ11 للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان والأمير تميم بن حمد آل ثاني

وقعت تركيا وقطر، الأربعاء، جملة اتفاقيات في مجالات عدة، إلى جانب البيان المشترك للاجتماع الـ11 للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

جاء ذلك عقب الاجتماع الـ11 للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان والأمير تميم بن حمد آل ثاني.

"البيان المشترك للاجتماع الـ11 للجنة الاستراتيجية العليا" وقعه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كما وقّع عن تركيا وزيرا الخزانة والمالية محمد شيمشك والتجارة عمر بولاط، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط القطري عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، "مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي بين رئاسة استراتيجية الميزانية التركية وحكومة دولة قطر".

كذلك وقع الوزير بولاط، ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، "البيان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة التركية ووزارة التجارة والصناعة في قطر".

أما مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، فقد وقعها رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويزور الرئيس أردوغان حالياً الدوحة ضمن جولة خليجية استهلها أمس الثلاثاء بزيارة الكويت، ويختتمها غدا في سلطنة عمان.