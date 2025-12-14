غدا تشييع جنازة شقيقة الزعيم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشيع جنازة إيمان إمام، شقيقة الزعيم عادل إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، غدا الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحلت شقيقة الزعيم عن عالمنا مساء اليوم، وتستقبل الأسرة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأربعاء المقبل.