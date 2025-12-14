 غدا تشييع جنازة شقيقة الزعيم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 11:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

غدا تشييع جنازة شقيقة الزعيم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 10:52 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 10:52 م

تشيع جنازة إيمان إمام، شقيقة الزعيم عادل إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، غدا الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحلت شقيقة الزعيم عن عالمنا مساء اليوم، وتستقبل الأسرة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأربعاء المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك