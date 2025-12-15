نيويورك ولوس أنجلوس ترفعان مستوى التأهب الأمني بعد هجوم سيدني

شددت مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس الأمريكتين الإجراءات الأمنية حيث وضعت وكالات إنفاذ القانون نفسها في حالة تأهب قصوى عقب حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع اليوم الأحد في شاطئ بوندي بأستراليا، خلال احتفال يهودي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا.

وأعلنت شرطة مدينة نيويورك وشرطة مقاطعة سوفولك في ولاية نيويورك، يوم الأحد، نشر مزيد من العناصر الأمنية في فعاليات الحانوكا المحلية، بحسب شبكة "ايه بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وقال مسئولون في أجهزة إنفاذ القانون في نيويورك إنه رغم عدم وجود تهديدات موثوقة محلية مرتبطة بإطلاق النار الجماعي في أستراليا، فإن دوريات إضافية ستنتشر في الاحتفالات العامة بعيد الحانوكا "بدافع الحيطة والحذر".

ويستمر عيد الحانوكا ثمانية أيام، ويُعد من أكثر الأعياد اليهودية احتفالا، ويبدأ عند غروب شمس اليوم الأحد.

وقالت شرطة نيويورك في بيان: "نراقب عن كثب الهجوم المروع الذي وقع في شاطئ بوندي بسيدني، أستراليا، خلال احتفال بعيد الحانوكا. نحن على تواصل مع شركائنا الأستراليين، وفي الوقت الراهن لا نرى أي صلة بنيويورك".

وقال عمدة نيويورك المنتهية ولايته، إريك آدامز، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد: "هذا لم يكن عمل عنف عشوائيا. كان معاديا للسامية واستهدف اليهود".

وأضافت مفوضة شرطة نيويورك، خلال المؤتمر نفسه، أنه لا يوجد تهديد معروف لاحتفالات الحانوكا في المدينة، لكن الشرطة زادت بشكل كبير من الإجراءات الأمنية حول الفعاليات المرتبطة بالحانوكا وفي المعابد اليهودية، لضمان قدرة اليهود على الاحتفال دون خوف.

وأوضحت أن التعزيزات الأمنية تشمل زيادة أعداد أفراد الشرطة النظاميين، ودوريات متخصصة، وفرقا مسلحة بأسلحة ثقيلة.

وأعلنت شرطة مقاطعة سوفولك أنها تعتزم أيضا تشديد الإجراءات الأمنية في فعاليات الحانوكا العامة، وأشارت إلى أنها تتابع التطورات عقب إطلاق النار الجماعي في أستراليا.

وقال مفوض شرطة مقاطعة سوفولك والمدير التنفيذي للمقاطعة، في بيان مشترك نُشر عبر الإنترنت: "رغم عدم وجود تهديدات محلية، فإن الشرطة على تواصل دائم مع شركائها في إنفاذ القانون. وكما هو الحال دائما، عززت الشرطة دورياتها حول المؤسسات الدينية خلال الأعياد، وقد تم الآن توسيع هذه الجهود".

وفي ولاية كاليفورنيا، أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها توفر دوريات إضافية في المرافق اليهودية والمدارس والمعابد اليهودية وفعاليات الحانوكا في أنحاء المدينة.

وجاء في بيان شرطة لوس أنجلوس: "رغم عدم وجود تهديد معروف لمدينة لوس أنجلوس في الوقت الحالي، تظل شرطة لوس أنجلوس يقظة وملتزمة بحماية مجتمعاتنا المتنوعة. وضمن هذا الالتزام، ستوفر الشرطة دوريات إضافية في المرافق اليهودية والمدارس والمعابد اليهودية وفعاليات الحانوكا في جميع أنحاء المدينة".

وأضاف البيان: "نقف متضامنين مع الجالية اليهودية في أستراليا وهنا في لوس أنجلوس، وقلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم وكل من تأثر بهذا العمل العنيف".

وقالت شرطة العاصمة واشنطن العاصمة، اليوم الأحد، إنها "تنشر موارد إضافية حول المعابد اليهودية بدافع الحيطة والحذر"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا توجد حاليا أي صلة بواشنطن العاصمة فيما يتعلق بحادث إطلاق النار في أستراليا.

وكان مسلحان قد فتحا النار، اليوم الأحد، في شاطئ بوندي بأستراليا في هجوم استهدف فعالية يهودية، بحسب ما قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، الذي أضاف أن الشرطة صنفت الحادث على أنه "عمل إرهابي".