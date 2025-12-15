متحدث الحكومة: تقديم 105 ملايين خدمة طبية في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أهمية إنهاء المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا، مؤكدًا أهميتها في التخفيف عن المواطنين بتحميل الدولة تكاليف علاج غير القادرين.

وذكر أن رئيس الوزراء رصد الطفرة في إنشاء المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير خدمات طبية لم تكن متوفرة سابقًا أثناء زيارته لمختلف المحافظات، خصوصًا بالأماكن النائية وقرى الصعيد، مضيفًا أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية للمواطنين في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، استعدادات إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المنظومة تجسد رؤية الدولة لبناء نظام صحي قوي وشامل يضع صحة المواطن وكرامته في صدارة الأولويات، مع التشديد على الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة والاهتمام بالنظافة والأمن والصيانة داخل جميع المنشآت الصحية.

واستعرض رئيس الهيئة إنجازات المرحلة الأولى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة تحت شعار «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا»، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية حتى عام 2025.

كما أكد جاهزية الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من خلال رفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية، ودعم الأطقم الطبية المؤهلة، والتوسع في التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة، ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويحسن جودة حياتهم.