محمد صبحي عن جدل واقعة السائق: كتائب إلكترونية هاجمتني

علق الفنان محمد صبحي، على الجدل الذي أثير بشأن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه منفعلًا على سائقه أثناء الخروج من مهرجان آفاق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إنّ الهجوم عليه تقف وراءه ما سماها كتائب إلكترونية.

وأضاف أنّ دار الأوبرا فرَّغت مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، موضحًا أن السائق الذي حدث معه هذا الموقف ليس سائقه الخاص لكنه سائق شقيقته.

وأوضح أنه لم يتعامل معه كسائق، لافتًا إلى أن شقيقته كانت متخوفة عليه لأنه ممنوع من قيادة السيارات لمدة أربعة أشهر بعد خروجه من العناية المركزة.

وأشار إلى أن شقيقته طالبت من سائقها أن يصطحبه إلى دار الأوبرا لحضور المهرجان، مؤكدا أنه لم يكن بحوزته رقم السائق للتواصل معه، وظن أنه - أي السائق - سيظل موجودًا في السيارة حتى خروجه من الأوبرا.

ونوه صبحي، بأنه فوجئ بعشرات الأشخاص يهرولون نحو باب السيارة بينما كان السائق يجلس على الكرسي، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يقل عددهم عن 60 شخصًا وجميعهم يلتقط مقاطع مصورة له دون أن يفهم ماذا يحدث.

ونوه بأن ظل يبحث عن السائق لمدة 18 دقيقة، موضحًا أن بعض الشباب الذين كانوا يشاركون في تنظيم المهرجان تدخلوا لينادوا على السائق وأخذوا يبحثون عنه.

ورجح أن هناك من طلب من السائق أن يتأخر بشكل متعمد حتى تتاح لهم الفرصة التقاط صور له وإجراء مقابلات معه، واصفًا ردود الفعل على الواقعة بأنه تم تصويرها وكأنها مصيبة سوداء.

وتابع: «هو مفيش حد بيتخلَّق حتى على المدير بتاعه.. سواء كان تعبان صحيا أو نفسيا.. وأنا لم أتلفظ بلفظ واحد».