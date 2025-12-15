قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فائض الدخل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أكتوبر الماضي تجاوز الـ200%، مضيفًا أن إجمالي التعاقدات التي تمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحتى يوليو 2025 تجاوزت الـ12 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقناة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تسعى لجذب استثمارات معينة، خصوصًا في القطاعات الواعدة ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى جذبهم بعض الشركات المصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمتجددة، بهدف توطينها والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع أن هذه الاستثمارات تم اجتذابها من عدد من الدول على رأسها الصين ودول أوروبا، مشيرًا إلى أن إجمالي التعقادات التي تمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحتى يوليو 2025 تجاوزت ال12 مليار دولار في 380 مشروع استثماري.

وأكد سعيهم لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت عاملًا لجذب الاستثمارات من مختلف الدول.

ويُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة مستجدات العمل بها وجهود جذب الاستثمارات مؤكدًا على ما تمتلكه المنطقة من مقومات جاذبة للاستثمارات.

واستعرض رئيس الهيئة مؤشرات الأداء المالي التي أظهرت تحقيق فائض فعلي بنسبة 204% عن المقدر بالموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، بزيادة 58% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى أن إجمالي التعاقدات الاستثمارية منذ 2022 وحتى الآن بلغ 12.96 مليار دولار تشمل نحو 380 مشروعًا، وتوفر أكثر من 121 ألف فرصة عمل، إلى جانب تأسيس 457 شركة بالمنطقة. وفيما يخص القنطرة غرب، أوضح أن المنطقة شهدت تنفيذ 48 مشروعًا باستثمارات 1.2 مليار دولار، وفرت نحو 70 ألف فرصة عمل.