قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم في مصر بخير، مؤكدا أنّ الحوادث الأخيرة في بعض المدارس فردية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة على مدار الفترات الماضية لضبط المنظومة.

وشدد على أن الوزارة لا تتحرك بأيادٍ مرتعشة تجاه أي واقعة ولا تقبل تكرارها، موضحًا أن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن 18 إجراء يتم تطبيقها بكل قوة في المدارس لمنع وقوع أي حادث.

ولفت إلى أن من بين هذه الإجراءات زيادة الإشراف وتركيب كاميرات مراقبة وتنظيم دخول أفراد الأمن ومواعيد وجود مديري المدارس قبل وبعد مغادرة الطلبة.

ونوه زلطة بأن الوزارة تشدد في تطبيق الإجراءات مع إطلاق حملة توعية بكل المدارس، موضحًا أن الحملة ستكون ضخمة لتوعية كل أطراف المنظومة باما ف يذلك أولياء الامور.

وأكد أن الوزارة تتابع واقعة مدرسة النيل منذ الإبلاغ عنها (بعد شكاوى أولياء أمور بحوادث تحرش ضد أبنائهم)، موضحًا أن لجنة مختصة ستتولى الإشراف على إدارة العملية التعليمية بالمدارس منعا لحدوث أي خطا أو تقصير مع معاقبة كل من ثبت تقصيره في الواقعة.

وأفاد بأن الوزارة قررت إيقاف الطاقم الإداري بالكامل وإحالته للتحقيق للشئون القانونية، بجانب تشكيل لجنة لإدارة المنظومة التعليمية بالمدرسة.

وكانت وزارة التعليم قد قالت إنه في إطار الواقعة التي شهدتها احدى مدارس النيل المصرية الدولية، فقد قررت تكليف لجنة مختصة من الوزارة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.

وأشارت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث الواقعة.

وشددت على مواصلة تنفيذ حزمة الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة الطلاب.