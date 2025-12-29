إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بالقناطر الخيرية

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، وقع اليوم بمنطقة القناطر الخيرية عند سجن القناطر في اتجاه مدينة القناطر وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا غرفة عمليات هيئة الإسعاف بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.