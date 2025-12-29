إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وابن شقيقه في القليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، إحالة أوراق ربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته في قضيتي قتل، الأولى نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي ووائل السيد الشيوي ومحمد أحمد عبدالعزيز بكر.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة (ربة منزل عمرها 19 عاما)، وفي يوم 2 مايو 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبدالرحمن إلهامي محمد حلمي" (ابن شقيق زوجها)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل المجني عليه، ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنا منها أن في الخلاص منه تنفيذا لمآربها، حيث استدرجته لمسكنها بزعم رؤيته شيئا جميلا، وما أن ظفرت به حتى أطبقت بـ"سلك الشاحن"، على عنقه لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أورده التقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سلك شاحن" مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.



كما جاء بأمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة في يوم 26 مايو 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي" عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية ووطدت العزم المصمم على إزهاق روح زوجها المجني عليه، ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنا منها أن في الخلاص منه تنفيذا لمآربها، وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي"، وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الأداة استقرت اثنتان منها في وجهه، والثالثة في صدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.