العطار: جميع سلع الياميش مستقرة مقارنة بالعام الماضي

ارتفعت أسعار التمور البلدي، بالأسواق المحلية، قبل شهر رمضان المبارك بنسبة 20% على أساس سنوي، ليتراوح سعر الكيلو بين 45 و70 جنيها، مقارنة بمتوسط سعر 35 جنيها العام الماضي، وفق عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية.



وأضاف العطار خلال تصريحات لـ«الشروق» أن الحكومة تتدخل في آليات تسعير التمور المحلي، لتحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن مصر أكبر منتج تمور في العالم.



وأوضح أن حجم إنتاج مصر من التمور يتجاوز ضعف الاستهلاك المحلي، وهو ما قد يخفض الأسعار إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج إذا تُركت السلعة لآليات العرض والطلب، لذلك تتدخل الحكومة في آليات التسعير لضمان الحفاظ على الفلاحين ومعدلات نمو الإنتاج، بهدف التصدير.



ويرى أن رفع الأسعار سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما يؤثر على تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، لذلك شدد على ضرورة وضع آليات واضحة تراعي جميع الجوانب، عند تسعير التمور.



وارتفع إجمالي إنتاج مصر من التمور خلال العام الماضي، بنسبة 11%، بعدما قفز إلى مليوني طن سنويًا، مقابل 1.8 مليون طن العام السابق، بحسب تصريحات سابقة لمدير مركز بحوث النخيل بوزارة الزراعة، عز الدين جاد الله، لـ«الشروق».



وتمتلك مصر حاليًا 24 مليون نخلة، منها 20 مليون نخلة مثمرة، ويبدأ موسم إنتاج التمور من أغسطس وحتى منتصف نوفمبر.



وقال العطار إن جميع سلع ياميش رمضان مستقرة مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بشكل كافي.



وبحسب العطار، فإن سعر قمر الدين السوري يتراوح بين ٦٥ إلى ١١٥جنيها للكيلو، فيما يترواح سعر الزبيب بين 120 و200 جنيه للكيلو، لافتا إلى أن تفاوت الأسعار يرجع إلى اختلاف الجودة والمقاس، وطريقة التغلييف.



واستقر سعر جوز الهند ليتراوح بين 180 و240 جنيها للكيلو، بينما تتراوح المشمشية بين 500 و700 جنيه للكيلو.



وثبتت أسعار القراصيا ما بين ٢٨٠ و٣٦٠ جنيها للكيلو، ويصل سعر التين المجفف إلى 650 جنيها للكيلو، واللوز بين 480 و600 جنيها للكيلو، فيما سجل البندق أعلى سعر وسط "كشكول الياميش" ليتراوح بين 860 و920 جنيها للكيلو.



وتعتمد مصر على استيراد 100% من سلع ياميش رمضان ما عدا التمور المحلية، وفقا لتصريحات العطار.



ولفت إلى أن أسعار هذه السلع ارتفعت عالميا خلال عام 2025، ولكن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم في استقرار الأسعار في الموسم الحالي.



وهبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الماضي، بنحو 7%، ليختتم تعاملات العام عند مستوى الـ47.30 جنيه، مقارنة بـ51 جنيها في مطلع 2025.