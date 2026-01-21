السعودية تستضيف 40 وزيرا من جميع أنحاء العالم يناقشون تطبيق حوارات سوق العمل

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين المقبل، الاجتماع الوزاري ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة 40 وزير عمل من مختلف دول العالم؛ بهدف تعزيز الاستجابة العملية للتطورات التي تواجه أسواق العمل.

ويركز الاجتماع الوزاري، الذي يعقد تحت شعار "نصيغ المستقبل"، على الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، من خلال مناقشة مسارات عملية للتوظيف قابلة للتطبيق الفوري، وأفضل الممارسات الدولية، واستعراض سبل تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف في مجالات تنمية المهارات، وتبني التقنيات، وجودة الوظائف، والحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز مرونة أسواق العمل.

وأكَّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الوزاري يمثل فرصة مهمة لتوظيف المعرفة والخبرات المتراكمة لدى الدول المشاركة، وترجمتها إلى تعاون عملي ملموس.

وأشار إلى أن اجتماع الوزراء والشركاء الدوليين يُعزز العمل على تطوير أطر تنظيمية تسهم في تحسين بيئات العمل وتعزيز التنافسية ودعم مرونة أسواق العمل.

ويُعقد الاجتماع الوزاري برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه الوزارة في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير، بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية.