تقرير: تايلاند وكمبوديا تعتزمان مواصلة جهود السلام بعد محادثات الصين

تخطط تايلاند وكمبوديا لمواصلة العمل باتجاه تهدئة الصراع عقب المحادثات التي أجريت في الصين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الإثنين، عن بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الثلاث.

وأضافت شينخوا أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على تعزيز التواصل وتعميق الفهم المشترك.

وجاء في البيان أن كمبوديا وتايلاند سوف تدعمان تدريجيا وقف إطلاق النار وسوف تستعيدان التواصل الثنائي وسوف تعيدان بناء الثقة السياسية.

وقال وزير خارجية الصين وانج يي، إن بلاده سوف تكون دائما "وسيطا" في العلاقات الكمبودية التايلاندية وأنها مستعدة لتقديم المساعدة والدعم الضروريين. ووافقت تايلاند وكمبوديا أمس الأول السبت على وقف إطلاق نار فوري بعد أسابيع من القتال على طول حدودهما المشتركة. وسوف تتم مراقبته والالتزام به لمدة 72 ساعة لضمان تنفيذه.

وقتل أكثر من مئة شخص في القتال ونزح مئات الآلاف على جانبي الحدود، بحسب الأرقام الرسمية. وهناك نزاع منذ عقود بين الدولتين بشأن المطالبات الإقليمية.

وكتبت صحيفة خمير تايمز الكمبودية "تثمن كمبوديا بشدة دور الصين كمضيف، حيث وفرت منصة للحوار ودعمت جهود تعزيز الفهم المشترك والسلام والاستقرار الإقليميين".

ومجددا أكدت وزارة الخارجية التايلاندية في منشور عبر منصة إكس، على رغبتها في وقف إطلاق نار دائم ومسار للسلام الدائم.