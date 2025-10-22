فون دير لاين: إجراءات جديدة لضمان الأمن الاقتصادي الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في خطاب لنواب الاتحاد الأوروبي، إنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات لضمان الأمن الاقتصادي الأوروبي.

وأوضحت فون دير لاين في جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "لم تعد أزمة الإمداد بالمواد الخام الضرورية خطرا بعيدا، إنها على عتبة بابنا".

وتعهدت قائلة: "سأكون مستعدة لاقتراح المزيد من الإجراءات لضمان الأمن الاقتصادي لأوروبا".

وأضافت: "يجب أن نكون واضحين للغاية في تأكيدنا أنه لا ينبغي لأي دولة أن تملك القدرة على تقويض أمننا الاقتصادي".

وبرغم الجهود السابقة لتقليص أوجه القصور، يواصل الاتحاد الأوروبي الاعتماد بشدة على صادرات المواد الخام الضرورية والتقنيات الأساسية.

ويتضمن هذا المواد المستخدمة في تصنيع الرقائق الدقيقة وتوربينات الرياح والبطاريات. ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على دول بعينها في التقنيات الأساسية، وتعتبر الصين موردا كبيرا.